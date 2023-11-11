السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مسؤول إسرائيلي يزعم وجود المحتجزين أسفل مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مسؤول إسرائيلي يزعم وجود المحتجزين أسفل مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود حذرت من تعرض مستشفى الشفاء لهجمات مكثفة من قبل جيش الاحتلال، وأن الوضع داخل المستشفى الآن كارثي.

وأكدت القناة انقطاع الاتصال بشكل تام مع الصحفيين الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متتالية أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل.

وقال نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، الدكتور رامي العبادلة، إن الاتصالات  انقطعت تمامًا مع مستشفيات شمال قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية ل مستشفى الشفاء غزة مسؤول إسرائيلي مستشفى الشفاء بقطاع غزة

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