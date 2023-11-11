السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رامى العبادلة: انقطاع الاتصالات تمامًا مع مستشفيات شمال قطاع غزة

غزة
غزة

قال نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، الدكتور رامي العبادلة، إن الاتصالات  انقطعت تمامًا مع مستشفيات شمال قطاع غزة.

وأشار نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى أن الاحتلال استهدف مستشفيي النصر والشفاء بقطاع غزة، لافتًا إلى انهيار الوضع الصحي تمامًا.

وأضاف: “بدأنا تسجيل نحو 116 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية خلال أسبوعين بقطاع غزة، مع استمرار انقطاع المياه عن قطاع غزة، والكميات المتبقية غير صالحة للاستخدام”.

ونوه بأن المستشفيات في قطاع غزة تحولت بالكامل إلى مستشفيات جراحية ولا تسع العدد الكبير من المصابين، لافتًا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من النازحين داخل مستشفيات قطاع غزة، وأنهم بحاجة إلى جميع المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة.

وكشف نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية عن توقف 10 ماكينات للغسيل الكلوي في مجمع ناصر الطبي عن العمل؛ لعدم توفر المواد اللازمة لتشغليها.

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