نيوزويك: القوات الأمريكية تتعرض لهجمات فى جميع أنحاء الشرق الأوسط

وبايدن يدافع عن صورته كحكم محايد..

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية في تقرير لها أن القوات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط تتعرض لهجمات وسط حرب غزة، معتبرة أن البيت الأبيض يكافح للدفاع عن صورته كحكم محايد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، وقادر على تحقيق حل الدولتين الذي طالما اعتبر ميتًا.

مهاجمة القوات الأمريكية

وقالت المجلة إن الرئيس جو بايدن في موقف صعب مع تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها المدمر على قطاع غزة على الرغم من القلق المتزايد في الولايات المتحدة.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون، سابرينا سينج، للصحفيين: إن هناك ما لا يقل عن 46 هجومًا منفصلًا على القوات الأمريكية في المنطقة منذ بدء الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس، 24 في العراق و22 في سوريا.

وأصيب ما لا يقل عن 56 جنديًا أمريكيًا، واعترضت المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر قبالة الساحل اليمني، كما تم إسقاط طائرة أمريكية دون طيار من طراز MQ-9 Reaper في نفس المنطقة.

غضب العالم الإسلامي

وقالت المجلة: لقد أثار القصف الإسرائيلي على غزة، غضب العالم الإسلامي وأثارت قلق العديد من حلفاء إسرائيل الغربيين وأثارت اشتباكات جديدة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل و هناك، قُتل ما لا يقل عن 153 فلسطينيًا على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، وفقًا لأرقام وكالة أسوشيتد برس.

وتدافع إدارة بايدن بحزم عن حق إسرائيل في الانتقام من حماس، بينما يقال أيضًا إنها تضغط على حلفائها لإنهاء عملية غزة بسرعة قبل أن ينتشر الصراع.

ويكافح البيت الأبيض أيضًا للدفاع عن صورته كحكم محايد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، وقادر على تحقيق حل الدولتين الذي طالما اعتبر ميتًا.

وتدخل الحرب في غزة وعملية طوفان الأقصى الشهر الثاني على التوالي وسط مخاوف من الاستمرار.