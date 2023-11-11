أخبار فاتتك|الصحة العالمية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ودراسة صادمة حول عدد الشهداء بالقطاع

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والفنية والرياضية والاقتصادية وغيرها، ويستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

القاهرة الإخبارية: منظمة الصحة العالمية تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، فجر اليوم السبت، بأن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غرة.

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أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 11-11-2023

يستعرض التقرير التالي أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 11-11-2023، والتي تهم الملايين من الأسر المصرية، حيث تعد أبرز الوجبات على السفرة المصرية الفطار والعشاء والغذاء، ويفضلها كافة أفراد الأسرة الصغار والكبار على حد سواء والتي تشهد استقرارا ملحوظا منذ قرار رفع رسوم الجمارك عنها لمدة 6 شهور.

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تعرف على حكم مباراة الأهلي والجونة غدًا في دوري نايل

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والجونة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري نايل موسم 2023-2024، ويلتقي الأهلي نظيره الجونة السبت على استاد "خالد بشارة" في تمام الخامسة مساء في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة دوري نايل.

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دراسة: عدد شهداء المدنيين من قصف جيش الاحتلال أضعاف ما يتم ذكره

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنها قد توصلت من خلال دراسة إلى أن معدل الشهداء بين المدنيين في الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي أعلى مما كان عليه في الصراعات السابقة.

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سفراء 40 دولة يقفون دقيقة صمت حدادًا على ضحايا حرب غزة

تجمّع عشرات السفراء في مقر الأمم المتحدة في جنيف، للوقوف دقيقة صمت حدادا على آلاف الضحايا الذين قتلوا بسبب الحرب في قطاع غزة وللمطالبة بوضح حد للعنف.

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