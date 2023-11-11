السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الصحة العالمية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ودراسة صادمة حول عدد الشهداء بالقطاع

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والفنية والرياضية والاقتصادية وغيرها،  ويستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

القاهرة الإخبارية: منظمة الصحة العالمية تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، فجر اليوم السبت، بأن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غرة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 11-11-2023

يستعرض التقرير التالي أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 11-11-2023، والتي تهم الملايين من الأسر المصرية، حيث تعد أبرز الوجبات على السفرة المصرية الفطار والعشاء والغذاء، ويفضلها كافة أفراد الأسرة الصغار والكبار على حد سواء والتي تشهد استقرارا ملحوظا منذ قرار رفع رسوم الجمارك عنها لمدة 6 شهور.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط  هنا

تعرف على حكم مباراة الأهلي والجونة غدًا في دوري نايل

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والجونة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري نايل موسم 2023-2024، ويلتقي الأهلي نظيره الجونة السبت على استاد "خالد بشارة" في تمام الخامسة مساء في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة دوري نايل.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

دراسة: عدد شهداء المدنيين من قصف جيش الاحتلال أضعاف ما يتم ذكره

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنها قد توصلت من خلال دراسة إلى أن معدل الشهداء  بين المدنيين في الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي أعلى مما كان عليه في الصراعات السابقة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

سفراء 40 دولة يقفون دقيقة صمت حدادًا على ضحايا حرب غزة

تجمّع عشرات السفراء في مقر الأمم المتحدة في جنيف، للوقوف دقيقة صمت حدادا على آلاف الضحايا الذين قتلوا بسبب الحرب في قطاع غزة وللمطالبة بوضح حد للعنف.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

منظمة الصحة العالمية غزة أسعار الفراخ حكم مباراة الأهلي والجونة الاحتلال

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| تحويل رئيس "بيراميدز" للجنة الانضباط وتفاصيل جديدة عن الهدنة الإنسانية بغزة

أخبار فاتتك|استشهاد 30 فلسطينيًا فى قصف على غزة وغلق صفحة بيومى فؤاد

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. السعودية تعقد قمة عربية إسلامية استثنائية استجابة للأوضاع بغزة

الليلة.. الأهلى يسعى لاستعادة صدارة دورى نايل على حساب الجونة فى الغردقة

"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تستهدف طائرة إسرائيلية

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

تأكيد الرئيس السيسي وأمير قطر رفض تصفية القضية الفلسطينية يتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه