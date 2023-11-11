سفراء 40 دولة يقفون دقيقة صمت حدادًا على ضحايا حرب غزة

تجمّع عشرات السفراء في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، للوقوف دقيقة صمت حدادا على آلاف الضحايا الذين قتلوا بسبب الحرب في قطاع غزة وللمطالبة بوضح حد للعنف.

ووقّع نحو 40 سفيرا، غالبيتهم العظمى من دول إسلامية، نداء مشتركا يطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف سفك الدماء ومعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.

وقال مندوب مصر، السفير أحمد إيهاب عبد، الأحد، جمال الدين مخاطبا الحضور: "هناك حاجة لغرس الإنسانية والحكمة وإيقاظ الضمير الإنساني أمام هذه الفظائع التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

وأضاف: "لا يمكن أن نعتبر مليونين ونصف المليون شخص أضرارا عرضية أو جانبية".