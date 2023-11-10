السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لا يمت للواقع بصلة"... جمال العدل: لغة التريند على السوشيال ميديا تافهة وسخيفة

المنتج جمال العدل
المنتج جمال العدل

كشف المنتج جمال العدل، عن عدد من كواليس حياته الفنية والشخصية، كاشفًا وجهة نظره في عدد من المواقف الفنية والسينمائية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة: "موقف محمد فراج في مشهد مسلسل سفاح الجيزة وداليا أخت بسنت زوجة محمد فراج، كان مشهد حلو وواقعي، بس اتهاجم هجوم لاذع، وفراج دافع عن أخت زوجته".

وأضاف: "كنت هدافع عن أخت زوجتي، ولما يبقي حد كبير في مهنة معاه حد قريبه أصغر منه بشكل أو بآخر يتحمل مسئوليته، بس مكنتش هدافع علي السوشيال ميديا لأن ده عالم لوحده".

وتابع: "السوشيال ميديا بالنسبة لي عالم غير حقيقي وغير عادي وميهزليش شعرة في رأسي ولا يمت للواقع بأي صلة".

وعن رأيه في السوشيال ميديا، أكمل:" لغة التريند علي السوشيال ميديا، دي حاجه تافهة جدًا وسخيفة وقد يجوز فيها حاجة إيجابية ولطيفة إن العمل رائع".

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