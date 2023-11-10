الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هبة جمال الدين تكشف عن مخطط إسرائيل لتحقيق صفقة القرن وتدويل القدس

هبة جمال الدين
هبة جمال الدين

تحدثت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، عن آخر التطورات في القضية الفلسطينية وما تخفيه إسرائيل من مخططات لتصفية القضية وتحقيق صفقة القرن.

وقالت جمال الدين، في حوار خاص مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار"، إن إسرائيل تستغل الأزمات الداخلية في العالم العربي والإسلامي لتنفيذ مشروعها الاستعماري في فلسطين، وأنها تسعى لإلغاء حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتحويلهم إلى ولايات أو كانتونات تحت سيطرتها.

وأوضحت أن إسرائيل تهدف إلى تدويل القدس الشرقية تحت مظلة قوات من حلف الناتو، وأنها تضغط على السلطة الفلسطينية للموافقة على تبادل الأراضي والسكان مع الأردن ومصر، وأنها تخطط للقضاء على حركة حماس والسيطرة على قطاع غزة، وذلك بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعمها بالمال والسلاح والحماية الدبلوماسية.

وحذرت من أن صفقة القرن التي تروج لها أمريكا وإسرائيل تهدد مستقبل القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية، وأنها تندرج ضمن خطة إقامة ما يسمى بمملكة داوود المزعومة التي تمتد من النيل إلى الفرات، وأنها تستند إلى خرائط ودراسات تتحدث عن تغيير الحدود السياسية في المنطقة.

ودعت هبة جمال الدين الدول العربية والإسلامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة المؤامرات الإسرائيلية، وأن تستخدم أدواتها الاقتصادية والسياسية والإعلامية للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف انتهاكاتهما لحقوق الإنسان والقانون الدولي في فلسطين.

القضية الفلسطينية إسرائيل صفقة القرن مصطفى بكرى حقائق وأسرار القدس فلسطين

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