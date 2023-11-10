الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية يكشف طرق الوقاية من الإصابة بالإيدز

الوقاية من الإصابة
الوقاية من الإصابة بالإيدز

قال الدكتور محمد عبد الله، المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن البرنامج الوطني للإيدز يقدم الخدمات الصحية الخاصة بهذا المرض، حيث يعد الإيدز من أهم الأمراض التي تنتقل عبر الدم.

وأكد الدكتور محمد عبدالله، خلال لقائه ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك بعض الفئات التي يمكن أن نطلق عليهم أنهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وتتمثل هذه الفئات في الذين يحتاجون لنقل الدم المتكرر، الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي متكرر، مرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف في حديثه، أن هناك نظام محكم في المستشفيات ومراكز الدم للتأكد من نقاء الدم قبل نقله إلى المرضى والمصابين، حيث يتم إجراء فحوصات للدم من خلال برامج المسح، لذا على المواطنين الإطمئنان من سلامة وجود الدم المتواجد في مراكز الدم والمستشفيات المصرية.

الحماية من الإصابة

وتابع: "يجب على المواطنين اتباع الإرشادات الصحية، مثل استخدام الإدوات الشخصية، البعد عن استخدام الأدوات المتاحة في صالونات الحلاقة والتجميل". 

محمد عبدالله القومية لمكافحة الفيروسات بصراحة الحياة الايدز

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