الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رحلة مصر للقضاء على فيروس C في برنامج "بصراحة" على قناة الحياة

برنامج بصراحة
برنامج بصراحة

يحل الدكتور محمد عبد الله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ضيفًا في حلقة خاصة من برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة "الحياة"، يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر.

يتحدث عبد الله عن رحلة مصر للقضاء على فيروس سي بداية من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة حتى إعلان مصر خالية من الفيروس في احتفالية كبرى.

يتطرق المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لنتائج إعلان ولأول مرة عن كواليس المفاوضات المصرية مع شركات الأدوية العالمية لخفض سعر السوفالدي للكورس من 84 ألف دولار خلال ثلاث أشهر ليصل لـ1200 جنيه على مدار الثلاث أشهر.

الحياة رانيا هاشم الإعلامية محمد عبد الله الفيروسات الفيروسات الكبدية بصراحة برنامج

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