الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري: الانتخابات الرئاسية لن تتأثر بادعاءات المخربين والمشككين

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية المصرية تمثل استحقاقا دستوريا وقانونيا للشعب المصري، وأنها تعبر عن سيادة القانون والديمقراطية في مصر.

وقال بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن هناك محاولات للتشويش على الانتخابات وإفسادها، ولكن الشعب يتصدى لها بحزم ويدافع عن حقه في اختيار الرئيس الذي يمثله.

وأشار بكري، إلى أن بعض المغرضين والمشككين يحاولون زرع الشك والتشكيك في الانتخابات وإجرائها، ولكن الشعب لن ينجر وراء مثل هذه المهاترات ويسير في طريقه الدستوري والقانوني.

مصطفى بكرى الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات مجلس النواب حقائق وأسرار صدى البلد

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