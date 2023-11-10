السودان يسعى لوقف الحرب والتحول الديمقراطي بعد اجتماعات أديس أبابا

أعرب اللواء وليد عز الدين، المحلل السياسي السوداني، عن أمله في أن تسهم اجتماعات أديس أبابا في إنهاء الصراع بين الجيش والدعم السريع في السودان.

وأكد عز الدين في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، على ضرورة توحيد الصف السوداني والتمسك بشعار "لا للحرب ونعم للتنمية".

وأشار عز الدين، إلى أن هناك مبادرات من قبل قوى الحرية والتغيير ومنظمات المجتمع المدني لدعوة جميع الأطراف السياسية والمدنية للتوافق على شروط وقف الحرب وبدء مرحلة جديدة تحقق التحول الديمقراطي والإصلاح الأمني والعسكري.

وأضاف أن وقف الحرب يتطلب رؤية سياسية شاملة تشمل وقف الأعمال العدائية وإطلاق النار بشكل دائم، وتعويض المتضررين، وتحديد شكل الانتقال المدني المطلوب، وإعداد مسودة تحدد خطوات المستقبل بالنسبة للقضايا الوطنية كافة.