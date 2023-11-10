الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى ينتقد تصريحات بايدن بشأن مواصلة دعمه لجيش الاحتلال

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن الأمور مازالت في صالح الاحتلال الذي يحصل على دعم أمريكي.

وقال بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إنه يتعجب من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد إصراره على تقديم الدعم لإسرائيل، متجاهلا الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.

وتابع: "نحن أمام مشهد مسرحي ومحدش يلقي باللوم على الفلسطينيين، الإسرائيليون بيضربونا ويدمرونا ويبيدونا بلا رحمة".

واختتم بكري حديثه بالدعاء للشهداء والجرحى في فلسطين، والتأكيد على أن الشعب المصري يقف إلى جانب إخوانه الفلسطينيين في كل الظروف.

مصطفى بكرى الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى دعم أمريكي تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل حقائق وأسرار

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

طارق حامد فى نادى الزمالك.. ماذا يفعل؟

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

حزام النار.. الاحتلال يركز العدوان على المستشفيات للمضى قدمًا فى مخطط التهجير

أشدها المكنسة والفيضة.. جدول نوات الإسكندرية 2024

يسرا اللوزى لجمهورها: "لا توقفوا الحديث عن غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس