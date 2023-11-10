مصطفى بكرى ينتقد تصريحات بايدن بشأن مواصلة دعمه لجيش الاحتلال

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن الأمور مازالت في صالح الاحتلال الذي يحصل على دعم أمريكي.

وقال بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إنه يتعجب من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد إصراره على تقديم الدعم لإسرائيل، متجاهلا الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.

وتابع: "نحن أمام مشهد مسرحي ومحدش يلقي باللوم على الفلسطينيين، الإسرائيليون بيضربونا ويدمرونا ويبيدونا بلا رحمة".

واختتم بكري حديثه بالدعاء للشهداء والجرحى في فلسطين، والتأكيد على أن الشعب المصري يقف إلى جانب إخوانه الفلسطينيين في كل الظروف.