مصطفى بكري يهاجم أمريكا بعد استشهاد حفيدة إسماعيل هنية

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن حزنه وغضبه من المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأحداث الجارية في المنطقة تستدعي توضيح وتقييم عميق، خصوصًا بعد زيارة تاريخية لأمير قطر إلى مصر اليوم الجمعة واجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وقال بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار"، المُذاع على قناة صدى البلد، إن ما يحدث في غزة يثير الحسرة والأسى في نفوس كل العرب والمسلمين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال قصفت مدرسة وقتلت نحو 50 شهيدًا، وحاصرت المستشفيات ومنعت وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن من بين الشهداء حفيدة إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس، وهي طبيبة كانت تساعد الجرحى والمصابين من القصف الإسرائيلي، ووصفها بأنها "رؤى طبية ومسالمة"، لكن "غدر الاحتلال أنهى حياتها".

وانتقد بكري موقف الرئيس الأمريكي من العدوان على غزة، قائلًا: "إنه رفض وقف إطلاق النار، وتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني منذ 70 عامًا، وأثنى على زيارة أمير قطر لمصر، واصفًا إياها بأنها "خطوة مهمة" لتعزيز العلاقات بين البلدين ودعم القضية الفلسطينية".