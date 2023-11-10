مصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية فخر لكل مصري وعربي وسننتصر بحق وعد الله

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بدور المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ووصفها بأنها فخر لكل مصري وعربي، وأنها كبدت العدو خسائر فادحة لم يتوقعها أحد.

وقال بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن الشعب الفلسطيني صمد في وجه الاحتلال الذي يريد هدم المسجد الأقصى، وأن الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم عنوة يحملون مفاتيحها بثقة في عودتهم إلى أرضهم ومنازلهم.

وأضاف بكري، أن الفلسطينيين سينتصرون بحق وعد الله، وأن الاحتلال الإسرائيلي سيزول اليوم أو غد أو بعد 100 عام، وأن من يريد القضاء على حماس فهو واهم، لأن حماس فكرة لا تموت وستظل باقية في قلوب الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة نتنياهو تريد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بالقوة العسكرية، ولكن المقاومة الفلسطينية تريد الإفراج عن الأسرى مقابل وقف إطلاق النار بصورة مستمرة وليس هدنة مؤقتة.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على دعم مصر والعرب للقضية الفلسطينية، والتنديد بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بحقوقه في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.