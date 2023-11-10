أشدها المكنسة والفيضة.. جدول نوات الإسكندرية 2024

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوات الشتاء التي تهب على المدينة الساحلية خلال أشهر فصلي الخريف والشتاء في مواعيد محددة، الذي من الممكن أن يختلف من عام إلى آخر بسبب التغيرات المناخية.

تتسم عروس البحر الأبيض المتوسط بأجواء شتوية متفردة خلال فصل الشتاء تتعرض خلالها المدينة لأمطار غزيرة ورياح وموجات برق ورعد، فضلًا عن اضطراب حالة البحر، وهو ما يعرف بالنوات التي اشتهرت كل منهما باسم مختلف، وتعود تسمية النوات بهذه الأسماء للصيادين القدامي بساحل المتوسط والتي كل منها يعبر عن موعد أو تداعيات النوة.

ومع اقتراب أكثر نوات الشتاء شدة التي تعتبر أولى النوات المؤثرة على المدينة وساحل البحر المتوسط وهي نوة المكنسة، تستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي جدول نوات شتاء 2023 /2024.



موعد نوات الشتاء بالإسكندرية

-تهل نوات الشتاء بالإسكندرية بداية من نوة "غسيل البلح" في 30 سبتمبر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة.

- تأتي نوة رياح الصليب يوم 20 من شهر أكتوبر 2023 وتستمر النوة لمدة 3 أيام.

- تهب على الإسكندرية في 16نوفمبر نوة المكنسة التي تعتبر أشد نوات الشتاء وتستمر 4 أيام، ويصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية.

-في 22 من نوفمبر تتعرض الإسكندرية لنوة باقي المكنسة وتستمر 4 أيام أيضا مع الأمطار الشديدة والرياح.



-تأتي نوة "قاسم" في 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

-تبدا نوة الفيضة الصغير 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام شمالية غربية تصحبها أمطار، وتسمي الفيضة لغزارة أمطارها.

تأتي في 28 ديسمبر نوة الميلاد وتستمر يومين ويصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار، التي تأتي بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد.



- في 2 يناير تأتي نوة رأس السنة الميلادية الجديدة وتستمر 4 أيام وتصحبها رياح غربية ممطرة.

- موعد نوة الفيضة الكبيرة 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها جنوبية غربية شديدة الأمطار.

-تبدأ نوة الغطاس في 19 يناير وتستمر من 3 إلى 5 ايام ويصحبها رياح غربية ممطرة، وتأتي بالتزامن مع عيد الغطاس.

- تتعرض المدينة لنوة الكرم يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام ويصحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.

- نوة الشمس الصغيرة تأتي على الإسكندرية في 18 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام غربية أمطار غزيرة.

-موعد أنواء السلوم تبدأ 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهي ممطرة

-نوة الحسوم تتعرض لها الإسكندرية بداية من 9 مارس، وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

-نوة الشمس الكبيرة تهب على المحافظة في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا.

-نوة عوة وبرد العجوزة آخر النوات الشتوية تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية.