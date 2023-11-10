أيمن محسب: "قمة الرياض" فرصة لاتخاذ موقف عربي موحد ضد جرائم الاحتلال

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ان القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها غدا السبت، بالمملكة العربية السعودية، تأتي في توقيت شديد الحساسية والخطورة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي علي المدنيين بقطاع غزة.

وتابع “محسب” في تصريحات له، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر تنفيذ مجموعة من جرائم الإبادة الجماعية لدفع أهالي القطاع إلى الهجرة جنوبًا ضمن مخطط التهجير القسري، مؤكدا: “هذا يحتاج إلى موقف عربى موحد لمواجهة ذلك المخطط”.

وتوقع "محسب"، أن يصدر عن القمة العربية توصيات هامة، أبرزها الرفض العربي القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وإدانة المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضًا، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كحل للأزمة الفلسطينية.

وشدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، علي ضرورة التمسك بوقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي القطاع يما يتناسب مع حجم التدهور الذي يعاني منه القطاع، دون عرقلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.



وقال عضو مجلس النواب، إن قمة الرياض بكل تأكيد ستوجه تحذيرا للعالم من خطورة توسيع دائرة العنف في المنطقة، من خلال دخول أطراف أخري إقليمية ودولية في النزاع، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة. وهو ما سينعكس علي الأمن والسلم العالمي، لافتا إلي ان ميثاق جامعة الدول العربية تضمن ملحق خاص بفلسطين لكونها قضية العرب الأولي ومن ثم لها مكانة خاصةلدي كل عربي.



وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة ضرورة العمل علي وقف سياسات إسرائيل كقوة احتلال منذ عام 1967 وانتهاكها الدائم للقانون الدولي، وعدم التزامها بمقررات الأمم المتحدة، والإصرار علي ارتكاب المجازو وترويع المدنيين والضغط عليهم عن طريق حرمانهم من المياه والكهرباء والوقود والغذاء لدفعهم للخروج طوعيًا من أراضيهم، وفرض سياسة الأمر الواقع، وإجبارهم على التوجه جنوبا انتهاكًا لحدود دول أخرى ذات سيادة.