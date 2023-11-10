الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة الثالثة على التوالي.. الغربية تحقق المركز الأول في محو الأمية

مبني محافظ الغربية
مبني محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثالث على التوالي، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بدعم وبناء العنصر البشري وتمكينه والاهتمام به، جنبا إلى جنب مع تطوير وتحديث البنية التحتية.

وأشار المحافظ أنه تم محو أمية 9619 مواطنا داخل 54 قرية و88 تابعا بقرى مركز زفتى خلال العام الجاري.

وأوضح رحمي أن المحافظة حققت أعلى النسب المستهدفة خلال الفترة من 2020 وحتى 2023،مشيرًا إلى أن محو الأمية يُعتبر بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلًا عن كونه جزءًا متأصلًا في التعليم وشكلًا من أشكال التعلّم مدى الحياة المبنيّة على أساس الإنسانية.

ومن جانبه وجه محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر لفرع هيئة تعليم الكبار بالغربية للقضاء على مشكلة الأمية على أرض محافظة الغربية لإعلان المحافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030/2020 والتنمية المستدامة.

محو أمية الكبار حياة كريمه العنصر البشري وتحديث البنية التحتية مركز زفتى

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