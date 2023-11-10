"القاهرة الإخبارية": غدًا انتهاء الوقود من مجمع الشفاء الطبى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، الآن، أن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أعلن عن أن مخزون الوقود في المجمع سينتهي غدًا.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن مجمع الشفاء الطبي لم ينجُ من القصف الإسرائيلي، حيث يبرر الاحتلال جرائمه في الاستهداف المتكرر للمجمع لزعمه أن قيادات حركة حماس يتخذون منه مقرًا لهم، وذلك عبر شبكة أنفاق واسعة النطاق تقع أسفله، مؤكدةً أن مسئولي حماس والسلطات الصحية نفوا هذا الأمر، مرحبين بالتفتيش الدولي للمؤسسة لفضح مزاعم الاحتلال.