الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": غدًا انتهاء الوقود من مجمع الشفاء الطبى

مجمع الشفاء بغزة
مجمع الشفاء بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، الآن، أن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أعلن عن أن مخزون الوقود في المجمع سينتهي غدًا.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن مجمع الشفاء الطبي لم ينجُ من القصف الإسرائيلي، حيث يبرر الاحتلال جرائمه في الاستهداف المتكرر للمجمع لزعمه أن قيادات حركة حماس يتخذون منه مقرًا لهم، وذلك عبر شبكة أنفاق واسعة النطاق تقع أسفله، مؤكدةً أن مسئولي حماس والسلطات الصحية نفوا هذا الأمر، مرحبين بالتفتيش الدولي للمؤسسة لفضح مزاعم الاحتلال.

القاهرة الإخبارية مجمع الشفاء الطبي الوقود القصف الإسرائيلى

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسى شمال غزة

باحث سياسى: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

النتشة: مستشفيات قطاع غزة وصلت لمرحلة الصفر.. ولابد من تدخل دولى لوقف العدوان

الهباش: الاحتلال ينفذ عمليات إبادة وتطهير عرقى فى غزة.. والشعب الفلسطينى حتمًا سينتصر

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد نقل المصابين من شارع صلاح الدين بعد استهدافه

"القاهرة الإخبارية": شهيد و19 مصابًا جراء الاستهداف الإسرائيلى لمستشفى القدس فى غزة

"القاهرة الإخبارية": انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

“القاهرة الإخبارية": تضييق واسع على داعمى فلسطين.. حرية التعبير فى فرنسا تتراجع (فيديو)

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

"القاهرة الإخبارية": انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

وصلة كلام دامية.. تفاصيل مقتل طالب على يد مسجل خطر بدمياط

وسائل إعلام غربية تبرز دور مصر فى إدارة الأزمة الراهنة بقطاع غزة

حتى ولو كانت النتيجة اختلاط الأنساب.. "إسرائيل" تسحب الحيوانات المنوية من قتلاها بزعم البقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس