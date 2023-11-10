"القاهرة الإخبارية": انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسى شمال غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وقبل قليل، عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها، أثناء البث الهوائي، لقطات مباشرة لوصول عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة، جراء استهداف الاحتلال شارع صلاح الدين في قطاع غزة، حيث أكدت أن شارع صلاح الدين بغزة هو شارع حيوي ورئيسي، والذي يستخدمه النازحون من شمال القطاع للتوجه إلى جنوبه.