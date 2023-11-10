النتشة: مستشفيات قطاع غزة وصلت لمرحلة الصفر.. ولابد من تدخل دولى لوقف العدوان

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إنّ اسرائيل تصر على قصف المستشفيات بشكل مستمر، مشيرةً إلى أنها توجه رسالة للفلسطينيين مفادها بأنكم إذا أردتم النجاة بالمدنيين والجرحى والمرضى في المستشفيات فعليكم إخلاؤها، مؤكدةً أنه يجب هناك تدخل دولي لوقف العدوان على غزة.

وأضافت "النتشة"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مستشفيات قطاع غزة أصبحت بعد مرحلة الصفر، وحتى الحديث عن أنه بقي ساعات قليلة لإطفاء مولدات الكهرباء نتيجة نفاد الوقود، ونعمل على إبقاء الجرحى داخل المستشفيات، خاصة وأن منهم في حالات حرجة جدًا، ونحن نعد لحظات ودقائق في إعلان انتهاء حياتهم لعدم القدرة على تقديم الخدمات الطبية لهم.

وأكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، أن وضع المرضى الصحي لا يسمح لهم بالتنقل من مكان لآخر، مشيرةً إلى أننا نتحدث عما يقرب عن 30 ألف جريح مهددين بأن يصبحوا شهداء وأمواتًا مع نفاذ الوقود في المستشفيات بجانب قصفها المستمر من قبل الاحتلال.