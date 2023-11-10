الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النتشة: مستشفيات قطاع غزة وصلت لمرحلة الصفر.. ولابد من تدخل دولى لوقف العدوان

رتيبة النتشة
رتيبة النتشة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إنّ اسرائيل تصر على قصف المستشفيات بشكل مستمر، مشيرةً إلى أنها توجه رسالة للفلسطينيين مفادها بأنكم إذا أردتم النجاة بالمدنيين والجرحى والمرضى في المستشفيات فعليكم إخلاؤها، مؤكدةً أنه يجب هناك تدخل دولي لوقف العدوان على غزة.

وأضافت "النتشة"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مستشفيات قطاع غزة أصبحت بعد مرحلة الصفر، وحتى الحديث عن أنه بقي ساعات قليلة لإطفاء مولدات الكهرباء نتيجة نفاد الوقود، ونعمل على إبقاء الجرحى داخل المستشفيات، خاصة وأن منهم في حالات حرجة جدًا، ونحن نعد لحظات ودقائق في إعلان انتهاء حياتهم لعدم القدرة على تقديم الخدمات الطبية لهم.

وأكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، أن وضع المرضى الصحي لا يسمح لهم بالتنقل من مكان لآخر، مشيرةً إلى أننا نتحدث عما يقرب عن 30 ألف جريح مهددين بأن يصبحوا شهداء وأمواتًا مع نفاذ الوقود في المستشفيات بجانب قصفها المستمر من قبل الاحتلال.

القاهرة الإخبارية قصف المستشفيات

مواد متعلقة

الهباش: الاحتلال ينفذ عمليات إبادة وتطهير عرقى فى غزة.. والشعب الفلسطينى حتمًا سينتصر

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد نقل المصابين من شارع صلاح الدين بعد استهدافه

"القاهرة الإخبارية": شهيد و19 مصابًا جراء الاستهداف الإسرائيلى لمستشفى القدس فى غزة

"القاهرة الإخبارية": انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

“القاهرة الإخبارية": تضييق واسع على داعمى فلسطين.. حرية التعبير فى فرنسا تتراجع (فيديو)

مى الصايغ لـ"القاهرة الإخبارية": يجب توزيع المساعدات بجميع أنحاء قطاع غزة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

غارات جوية إسرائيلية على القطاعين الغربى والأوسط بالجنوب اللبنانى

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

"القاهرة الإخبارية": انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

وصلة كلام دامية.. تفاصيل مقتل طالب على يد مسجل خطر بدمياط

وسائل إعلام غربية تبرز دور مصر فى إدارة الأزمة الراهنة بقطاع غزة

حتى ولو كانت النتيجة اختلاط الأنساب.. "إسرائيل" تسحب الحيوانات المنوية من قتلاها بزعم البقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس