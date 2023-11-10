ياسر غضيبة: بداية ميدانية مكثفة للحملة الانتخابية للمرشح عبدالسند يمامة

قال ياسر غضيبة، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح عبدالسند يمامة، إن الحملة الانتخابية تسير على قدم وساق من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين من مختلف الشرائح والفئات، حيث تهدف الحملة إلى أن يتعرف المواطنون على البرنامج الرئاسي للمرشح عبدالسند يمامة.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد ياسر غضيبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحملة الانتخابية للمرشح عبدالسند يمامة بدأت أمس من خلال مؤتمر صحفي شبه عالمي، حيث شارك في هذا المؤتمر عدد كبير من الرموز المحلية والدولية، هذا علاوة عن تغطية المؤتمر من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف في حديثه، أنه تم تدشين مؤتمر صحفي آخر اليوم في محافظة المنصورة، وذلك للكشف عن الخطط المستقبلية التي يهدف إليها البرنامج الرئاسي الحالي للمرشح عبدالسند يمامة.

تفاصيل الحملة

وتابع: "الحملة ستقوم بعمل بعثة للسفر في جميع دول العالم من أجل الحديث مع المصريين في الخارج عن البرنامج الرئاسي للمرشح عبدالسند يمامة".