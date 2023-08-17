الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دينا عصمت: قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء أسعد المصريين

جريدة الدستور

وصفت الإعلامية دينا عصمت، موافقة مجلس الوزراء على تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيقها إلى 6 أشهر أخرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي "بأنه خبر حلو جدًا الحقيقة وإحنا بنسعد بيه وأكيد هتسعدوا بيه".

وأوضحت  خلال تقديمها حلقة برنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، أن الحكومة أصدرت هذا القرار لإرجاء الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرا مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، قد وافق على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.

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