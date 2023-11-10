الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى: الهجوم على المقاومة الفلسطينية فى الوقت الحالى يعتبر خيانة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزير الدفاع الإسرائيلي خرج بتصريح خطير للغاية، قائلًا إن كل الطرق تؤدي إلى طهران، ما يعني أن إيران باتت في الهدف لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الضربات المتتالية التي تأتي من العراق أو جنوب لبنان أو اليمن تجاه المعسكرات الأمريكية أو المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، تعني أننا أمام حرب.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن استهداف المقاومة الفلسطينية أو حركة حماس في الوقت الذي يتصدون فيه للعدوان الإسرائيلي يعتبر خيانة واضحة؛ لأن عدونا المشترك في هذه الحرب الدائرة هو إسرائيل.

مصطفى بكرى وزير الدفاع الإسرائيلي طهران الإحتلال الإسرائيلي العراق اليمن لبنان المقاومة الفلسطينية حركة حماس

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

"القاهرة الإخبارية": انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

وصلة كلام دامية.. تفاصيل مقتل طالب على يد مسجل خطر بدمياط

وسائل إعلام غربية تبرز دور مصر فى إدارة الأزمة الراهنة بقطاع غزة

حتى ولو كانت النتيجة اختلاط الأنساب.. "إسرائيل" تسحب الحيوانات المنوية من قتلاها بزعم البقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس