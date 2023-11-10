مصطفى بكرى: الهجوم على المقاومة الفلسطينية فى الوقت الحالى يعتبر خيانة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزير الدفاع الإسرائيلي خرج بتصريح خطير للغاية، قائلًا إن كل الطرق تؤدي إلى طهران، ما يعني أن إيران باتت في الهدف لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الضربات المتتالية التي تأتي من العراق أو جنوب لبنان أو اليمن تجاه المعسكرات الأمريكية أو المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، تعني أننا أمام حرب.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن استهداف المقاومة الفلسطينية أو حركة حماس في الوقت الذي يتصدون فيه للعدوان الإسرائيلي يعتبر خيانة واضحة؛ لأن عدونا المشترك في هذه الحرب الدائرة هو إسرائيل.