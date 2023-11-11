السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 11-11-2023

أدعية الصباح
أدعية الصباح

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 11-11-2023، محور اهتمام الملايين من المسلمين، خاصة الراغبين في إحياء ساعات الليل المتأخرة لرغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى وطلب الرزق الحلال وطمأنينة القلب وراحة البال والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 11-11-2023

يتناول التقرير التالي الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 11-11-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وطلب العون والمساعدة وطاعة الله سبحانه وتعالى وهى كما يلي:-

اللهم إني أستودعك حياتي كلها خيرها وشرها.. واجعل أيامنا القادمة رضا وسعادة.. وتوفيق منك يارب العالمين.. اللهم أخرجني من حولي إلى حولك.. ومن عزمي إلى عزمك.. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك.. واجعلني أسعد خلقك.. وتولني فيما توليت.. وسخر لي عبادك الطيبين.

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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 فى مصر 

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سعر الدولار اليوم فى مصر الأربعاء 8-11-2023

اللهم افتح لدعائنا أبوابك.. ويسر لنا أسبابك.. واصرف عنا عذابك.. اللهم يسر أمرنا.. واختر لنا ما هو خير.. اللهم لا تثقل بينا أرض.. ولا تكره بينا عبد.. اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك.. وحسن الاعتماد عليك.. وقوة اليقين بك.. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك.. واملأ قلوبنا بحبك.. اللهم أرحنا من هموم الدنيا.. وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا.

اللهم ادخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم.. فرج همي ويسر أمري.. وأرحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني الصحة والعافية.. من حيث لا احتسب يا كريم.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطاي.. ويسر لي أمري ووفقني يارب.

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سعر الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 10-11-2023

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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 2-11-2022 وأسعار العملات الأجنبية 

 

اللهم لا ترد لي ولأحبتي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن أجسادنا داء.. ولا تشمت بنا أعداء.. وادفع عنا كل هم وغم.. اللهم أفرح قلوبنا وأغسل أحزاننا وهمومنا.. واغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفي مرضانا وارحم موتانا.. إنك على كل شيء قدير.

اللهم في هذا اليوم لا ترد دعاءنا.. ولا تخيب رجاءنا بفضلك.. اغسل أحزاننا.. وفرج همومنا.. واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا.. واشف مرضانا وارحم موتانا.. وعافي مبتلانا.. اللهم أبعد عني أذى الدنيا وحيرة النفس.. وحزن الليل.. وبكاء القلب.. وموت الضمير وسوء الخاتمة.

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