الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة العالمية: مكان إقامة مريضة سرطان الثدى ينبئ عن سرعة الاكتشاف المبكر للمرض

سرطان الثدي
سرطان الثدي

أظهر بحث جديد أجرته وكالة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن الاكتشاف المبكر لـسرطان الثدي بشكل حاسم له علاقة بمكان إقامة مريضة السرطان.

ووجدت الدراسة والتي شملت أكثر من مليوني امرأة في 81 دولة، اختلافات "مذهلة" بين البلدان والمناطق وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

فعلى سبيل المثال، تبين أن واحدة من كل ثلاث نساء تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لديها أورام في مرحلة لاحقة انتشرت من مكانها الأصلي، مقارنة بواحدة فقط من كل 10 في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ويظهر التقرير أيضًا أن نسبة أعلى من النساء ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض تم تشخيص إصابتهن بالأورام في مرحلة لاحقة.

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم

 

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ويعد سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم والسبب الرئيسي للوفاة بسبب السرطان بين النساء.

وللحد من الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي، تنصح منظمة الصحة العالمية بأن تسعى البلدان إلى زيادة نسبة حالات سرطان الثدي التي يتم تشخيصها في مرحلة مبكرة إلى 60% على الأقل، الأمر الذي يتطلب الاستثمار في قدرات الكشف وفي جمع البيانات.

سرطان الثدي السرطان بين النساء الصحة العالمية إقامة مريضة السرطان جنوب الصحراء الوضع الاجتماعي الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي

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