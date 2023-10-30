الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة توعوية عن "سرطان الثدي" بكلية الطب جامعة الأقصر

الندوة
الندوة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة توعوية تثقيفية عن "سرطان الثدي" بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالجامعة اليوم الإثنين، تحت إشراف الدكتور عبد الله عباس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر في الندوة د. فاطمة احمد عبد الفتاح مدرس مساعد الأورام بالكلية، بحضور د. هناء محمد حامد مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. إيمان رجب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفات وطالبات الجامعة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، بضرورة إبراز الدور التوعوي الذى يواكب المستجدات والتطورات الطبية فى هذا الجانب باعتبار أن سرطان الثدي من أكثر الأمراض السرطانية شيوعا لدى النساء فى ضوء قيادة سياسية رسخت مبدأ تمكين المرأة والنهوض بها فى كافة المجالات وتدرك أن صحة المرأة جزء اساسى من امان واستقرار وصحة الأسرة المصرية مما يبرز أهمية التشجيع على مواصلة نشر الوعى والتثقيف اللازم لجميع الفئات المستهدفة بجدوى الفحوصات الدورية الوقائية ودور الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.

 

369611012_760655039408024_4324754800797231836_n
369611012_760655039408024_4324754800797231836_n
397293341_760652909408237_770233384989606858_n
397293341_760652909408237_770233384989606858_n
397388536_760654932741368_4316374238750224718_n
397388536_760654932741368_4316374238750224718_n
398030724_760655029408025_5847322293314500869_n
398030724_760655029408025_5847322293314500869_n
398031103_760654899408038_7568938807342338909_n
398031103_760654899408038_7568938807342338909_n
398040969_760655052741356_2246052666058069753_n
398040969_760655052741356_2246052666058069753_n
398048188_760654869408041_1688351116087158999_n
398048188_760654869408041_1688351116087158999_n
رئيس جامعة الأقصر كلية الطب وحدة مناهضة العنف ضد المرأة الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نشر الوعى والتثقيف

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يتابع سير العملية التعليمية بكلية الطب (صور)

45 رحلة "بالون طائر" تحلّق بـ 1260 سائحا فى سماء الأقصر

"شباب ورياضة الأقصر" تنفذ ندوة تعريفية عن ريادة الأعمال لأعضاء مراكز الشباب

رئيس مدينة الأقصر يتابع جاهزية المعدات المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ

تفعيل أنشطة التطوع وأندية الفتاة لتنظيف الشوارع بشمال سيناء (صور)

وكيل "رياضة شمال سيناء" يتفقد المعسكر الدائم بمدينة العريش

شباب ورياضة شمال سيناء تنفذ معسكرات “مشواري” للنشء داخل مراكز الشباب والمدارس

55 رحلة "بالون طائر" تحلّق بـ1600 سائح فى سماء الأقصر

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

سرايا القدس: مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين جراء قصف الاحتلال

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة