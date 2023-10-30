ندوة توعوية عن "سرطان الثدي" بكلية الطب جامعة الأقصر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة توعوية تثقيفية عن "سرطان الثدي" بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالجامعة اليوم الإثنين، تحت إشراف الدكتور عبد الله عباس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر في الندوة د. فاطمة احمد عبد الفتاح مدرس مساعد الأورام بالكلية، بحضور د. هناء محمد حامد مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. إيمان رجب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفات وطالبات الجامعة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، بضرورة إبراز الدور التوعوي الذى يواكب المستجدات والتطورات الطبية فى هذا الجانب باعتبار أن سرطان الثدي من أكثر الأمراض السرطانية شيوعا لدى النساء فى ضوء قيادة سياسية رسخت مبدأ تمكين المرأة والنهوض بها فى كافة المجالات وتدرك أن صحة المرأة جزء اساسى من امان واستقرار وصحة الأسرة المصرية مما يبرز أهمية التشجيع على مواصلة نشر الوعى والتثقيف اللازم لجميع الفئات المستهدفة بجدوى الفحوصات الدورية الوقائية ودور الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.

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