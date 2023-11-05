"السفيرة عزيزة": علاج جديد للقضاء على سرطان الثدى

قال الدكتور محمد علم الدين، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب وزميل جامعة هارفارد بأمريكا، إن أورام الثدي يمكن معالجتها عن طريق الأقراص مع العلاج الهرموني.

وأضاف أستاذ علاج الأورام بكلية الطب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع علي فضائية dmc، أن المراحل الأولى من مرض سرطان الثدي تعالج بطريقة والمراحل الأخرى تعالج بطريقة أخرى.

وأشار "علم الدين" إلى أنه في المراحل المتقدمة للمرض يمكن أن يتم علاجه بالأقراص أو كما يعرف بالعلاج الموجه، وفي هذه الحالة يتم استبعاد العلاج الكيماوي.

ونوه أستاذ علاج الأورام بكلية الطب بأنه مع علاج مرض سرطان الثدي بالأقراص، توجد بعض الآثار الجانبية، ولكن معروفة ويتم التعامل معها بشكل فوري.