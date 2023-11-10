الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: جلسات تشاور لمناقشة احتياجات المواطنين ووضع مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ أسيوط في جانب
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم عقد جلسة تشاور بمركز أبوتيج لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يأتي ذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كل القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

مقترحات واستفسارات المواطنين

وتم خلال جلسة التشاور استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) لمركز أبوتيج والإطلاع على أبرز ملامح الخطة.

وأكد المحافظ، أهمية مشاركة جميع المواطنين في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير الفرص والمشروعات التنموية لكل مركز وقرية على أرض المحافظة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عازمة على استكمال جهود التنمية وتنفيذ المشروعات وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة بشكل لائق وجاد مع العمل بشكلٍ متوازٍ في التطوير المؤسسي الذي يواكب انطلاق الجمهورية الجديدة.

ونوَّه إلى إنه يتم دراسة مقترحات المواطنين وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى مشاركة رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
محافظ أسيوط في جانب من جلسة التشاور
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة تشاور بمركز أبوتيج مقترحات واحتياجات المواطنين الخطة الاستثمارية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المد الجغرافي للبرنامج

مواد متعلقة

محافظ أسيوط وجهاز تنمية المشروعات يبحثان توفير فرص عمل لأبناء المحافظة

محافظ أسيوط يشارك فى المؤتمر الثانى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأكثر قراءة

حبيب المصريين.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالإسكندرية

ضبط شبكة دعارة فى نادٍ صحى بالهرم.. حبس 5 أشخاص

رؤية مصر 2030.. الطريق نحو تعظيم القيمة المضافة في صناعة التعدين

غدًا.. المستشار حمادة الصاوى يتولى مهام عمله فى محاكم الإرهاب

دقيقة حدادًا.. حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تنشر أبرز اللقطات من المؤتمر الثانى (فيديو)

الوحدة الإماراتى يُقيل بيتسو موسيمانى رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس