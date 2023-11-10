الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لدعم الأشقاء فى غزة.. انطلاق حملات التبرع بالدم بمراكز شباب مطروح

حملات التبرع بالدم
حملات التبرع بالدم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، بقيادة الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح  حملات التبرع بالدم بمراكز الشباب بمطروح، وذلك بالتعاون مع بنك الـدم الإقليمي بوزارة الصحة والسكان ومجلس القبائل والعائلات المصرية 

تضامن شباب مصر مع غزة 

بدأت الحملة أعمالها، اليوم، بمركز شباب اليرموك بالقرية 27 بإدارة الحمام  تحت شعار تضامن شباب مصر مع غزة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ومسؤول الأنشطة بإدارة شباب الحمام. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء  خالد شعيب محافظ مطروح. 

وفى سياق آخر، كان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، قد تبرعا بالدم خلال حملة للتضامن مع أهل غزة الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي الغاشم. 

الأخوة بين المصريين والفلسطينيين

 

وأشاد الدكتور إبراهيم خالد، بالمشاركة الواسعة في الحملة، مؤكدًا أنها تعبر عن روح التكافل والأخوة بين المصريين والفلسطينيين، وأنها ترسل رسالة قوية للعالم بأن مصر دائمًا تقف إلى جانب غزة في محنتها، مضيفا أن شعب مصر سيواصل دعم غزة بكافة السبل الممكنة بإرسال المساعدات الإنسانية.

التبرع بالدم واجب وطني وديني

ومن جانبه كان اللواء خالد شعيب، قد قال إن التبرع بالدم هو واجب وطني وديني على كل مصري، لافتًا إلى أن دماء غزة هي دماء مصر، وأن مصير الشعبين هو واحد. 

وأكد أن محافظة مطروح تقف صفًا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم غزة وفلسطين، وأنها ستستمر في التضامن معهم حتى يتحقق الانتصار.

حملات التبرع بالدم مراكز الشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية مديرية الشباب والرياضة تضامن شباب مصر مع غزة

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