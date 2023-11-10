الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحدد خطة الأهلى لمواجهة الجونة ويفاضل بين 6 لاعبين لدخول القائمة

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا، اليوم، عقب المران الأخير علي ملعب مختار التتش؛ استعداداً لمواجهة الجونة غداً السبت على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وتغادر بعثة الفريق إلي المطار عقب المران مباشرة واختيار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي ستدخل القائمة، والتي تشهد استمرار غياب الثنائي علي معلول للإصابة بشد في العضلة  الخلفية ومحمود كهربا؛ للإيقاف بسبب قرار لجنة الانضباط .

ويرغب كولر في حسم نتيجة اللقاء واستعادة صدارة الدوري من بيراميدز قبل تتوقف بطولة الدوري؛ بسبب مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 ضد جيبوتي وسيراليون.

يبدأ الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد نهاية التوقف، والذي يحمل الفريق لقبها بمواجهة ميدياما يوم 25 من الشهر الجاري.

ويفاضل كولر بين 6 لاعبين لاختيار أفضل العناصر التي يحتاج إليها في لقاء الجونة قبل إعلان القائمة، حيث ينتظر السداسي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبدالفتاح الحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال مواجهة الجونة، وفي ظل سياسة التدوير التي يتبعها السويسري بين اللاعبين في الفترة الأخيرة.

كولر تسلم تقريرا فنيا عن الجونة لشرح خطته للاعبين

من جانبه، تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من الجهاز المعاون التقرير الفني الخاص بفريق الجونة، ويشمل كل المعلومات عن المنافس.

بدأ كولر رحلة استكشاف نقاط القوة والضعف لفريق الجونة وتحديد أبرز لاعبيه وطريقة التي يخوض مبارياته تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني؛ لتجهيز التشكيل المناسب والخطة اللازمة لمواجهة فريق الجونة لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في بطولة الدوري، لتعويض الإخفاق الإفريقي في الفترة الماضية.

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