رفض تسليم المقر الإدارى لمركز شباب ستاد دمياط بعد اكتمال الجمعية العمومية

انعقدت جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمركز شباب استاد دمياط، للنظر في تسليم وإخلاء مبنى المقر الإدارى لمركز شباب استاد دمياط .

وحضرت النسبة القانونية لصحة اجتماع الجمعية العمومية ولما كان الاجتماع قانونى حسب نص المادة (٢١) من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب والمعتمدة برقم ٣٦لسنة ٢٠١٨، فقد تم فرز أصوات الجمعية العمومية، التى أسفرت نتيجتها أن الجمعية غير العادية لم توافق علي تسليم مبنى المقر الإدارى.

وتمت الجلسة بإشراف قضائي، وبحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة، ولجنة من الإدارات المختلفة بديوان عام المديرية.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

وقال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه انعقدت بمقر مركز شباب مدينة دمياط الجمعية العمومية لمركز شباب مدينة دمياط تحت إشراف إدارة شباب دمياط، وإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، الجمعية العمومية للمركز لعام 2024/2023.

يتضمن جدول الأعمال، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز.يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات.

وحضرت النسبة القانونية المقررة لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وتمت مناقشة جدول الأعمال والتصديق عليه، ويتم عقد الجمعيات العمومية، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دميـاط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.