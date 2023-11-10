الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حبس عاطل يروج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها علي مواقع التواصل بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس عاطل  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها ومجهولة المصدر مقابل مبالغ مالية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

معلومات سرية برصد صفحة تروج المنشطات على "فيسبوك"

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية اكدتها التحريات عن وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها مقابل مبالغ مالية.

أكدت التحريات بعد جمع المعلومات، أنه تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم وتبين انه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

كمين لضبط المتهم 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على " كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها ومبلغ مالي  من متحصلات الاتجار"، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


في سياق آخر، كانت نيابة ميناء الإسكندرية، قد قررت التحفظ علي 1772 كرتونة بها 31 مليون 986 ألف قرص تخسيس ومكملات و94 كرتونة بها 108 ألف و288 قطعة من أدوات التجميل المتنوعة مخبأة داخل حاويتي أدوات منزلية قادمة من الصين قبل تهريبها داخل البلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وطلب أوراق الشحنة لفحصها.

و تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول حاويتين قادمتين من الصين وشمولها مستنديا عبارة عن مستلزمات منزلية بوزن قائم 37 طن، داخلها أدوية تخسيس محظورة.

  • تم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنة جمركية، وضباط مباحث ميناء الإسكندرية، فتبين أن في مقدمة الحاوية عدد من الطرود التي تحتوي على محضرات طعام ومضرب بيض منزلية كهربائية، ووجود 1772 كرتونة بها 31 مليون 986 ألف قرص تخسيس ومكملات و94 كرتونة بها 108 ألف و288 قطعة من أدوات التجميل المتنوعة مخبأة داخل الحاوية قبل تهريبها داخل البلاد، إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
عاطل الأدوية والمنشطات المحظور مواقع التواصل العطارين بالإسكندرية نيابة

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