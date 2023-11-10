الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال حمزة لـ"كابيتانو مصر": "إمام عاشور هيلعب فى الأهلي أكتر من الزمالك"

جمال حمزة
جمال حمزة

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية، وإعداد الأكلات الشعبية الشهيرة.

وقال جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، خلال استراحة المباراة، إن إمام عاشور لاعب الأهلى لديه إمكانيات فنية تؤهله للعب فى “التوب ليفل”. 

وعن انتقاله من الزمالك للأهلى، أوضح “حمزة” أن الموضوع أخذ ضجة أكبر من حجمها، ولكن فى السنوات الجارية أصبح الانتقال بين الأندية أمرا عاديا.

وأشار إلى أن إمام عاشور لعب للزمالك 3 أو 4 سنوات، وأعتقد أنه سيلعب للاهلى أكثر من الزمالك.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

 

كابيتانو مصر

مواد متعلقة

السمك وجبة اليوم الفري لمواهب "كابيتانو مصر" (فيديو)

جمال حمزة ضيف حلقة اليوم من "كابيتانو مصر"

رئيس الوطنية للصحافة: صناعة الصحافة مكلفة جدًا وتتطلب ظهيرًا اقتصاديًا

مسئول الطوارئ الطبى النرويجى بغزة: دعم أمريكا وبريطانيا لإسرائيل جريمة حرب ويجب محاكمتهم

فريق الطوارئ النرويجى: هدنة الـ4 ساعات فى غزة إهانة للإنسانية

متحدث المرشح الرئاسى حازم عمر: نمتلك قاعدة شعبية كبيرة

الهضيبى: لا يوجد حتى الآن ما يعوق حملة عبدالسند يمامة الانتخابية

برلمانية: وجود فريد زهران في منصة الترشح للرئاسة مكسب كبير للمعارضة

الأكثر قراءة

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس