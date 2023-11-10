جمال حمزة لـ"كابيتانو مصر": "إمام عاشور هيلعب فى الأهلي أكتر من الزمالك"

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية، وإعداد الأكلات الشعبية الشهيرة.

وقال جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، خلال استراحة المباراة، إن إمام عاشور لاعب الأهلى لديه إمكانيات فنية تؤهله للعب فى “التوب ليفل”.

وعن انتقاله من الزمالك للأهلى، أوضح “حمزة” أن الموضوع أخذ ضجة أكبر من حجمها، ولكن فى السنوات الجارية أصبح الانتقال بين الأندية أمرا عاديا.

وأشار إلى أن إمام عاشور لعب للزمالك 3 أو 4 سنوات، وأعتقد أنه سيلعب للاهلى أكثر من الزمالك.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".