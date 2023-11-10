عاجل.. "خيام وحليب للأطفال".. مصر ترسل الدفعة 17 من المساعدات لمعبر العوجا

أرسلت مصر الدفعة 17 من المساعدات الفلسطينية لمعبر العوجا؛ تمهيدًا لإدخالها لقطاع غزة من معبر رفح البري، لمساندة الشعب الفلسطيني في أزمته.

ضمّت الدفعة 17 من المساعدات الفلسطينية (التي جاءت في 96 شاحنة) أغذية ومستلزمات طبية، خيام، ملابس، ومياه، وكمية من حليب الأطفال، وفقًا لما جاء في النشرة التاسعة بالتليفزيون المصري.

كانت قناة القاهرة الإخبارية قد أفادت في نبأ عاجل مساء اليوم بأن الخارجية الأمريكية أعلنت أن 106 شاحنات مساعدات دخلت معبر رفح أمس.

أكدت القناة الإخبارية أن واشنطن أعلنت أن معبر رفح مفتوح اليوم لدخول المساعدات ومغادرة الأجانب، مؤكدةً أنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان بالفرار من شمال غزة.