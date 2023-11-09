عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

نشرت قناة الغد الإخبارية تقريرًا عن المغنية الأمريكية تايلور سويفت، التي أغضبت الكيان الصهيوني.

في السطور التالية، ترصد “الدستور” قصة لماذا غضب الاحتلال من المغنية الأمريكية الشهيرة.

بداية القصة عندما طلب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع "X" من المغنية الأمريكية تايلور سويفت متوسلا لها البحث عن جندية إسرائيلية مفقودة منذ السابع من أكتوبر، وذلك من أجل نشر رسالة عبر حسابها الشخصي والذي يتابعة أكثر من 94 مليون متابع.

كان نص الرسالة كالآتي: "من فضلك استخدمي منصّتك التي تضم ملايين المتابعين لمساعدتنا في العثور على "روني" وإعادتها لأسرتها ومنزلها".

لكن كان هناك رد آخر من تايلور حيث تجاهلت دعوة الحكومة الإسرائيلية الأمر الذي أغضب متابعيها المساندين للكيان المحتل، بل وطالبها البعض بنشر دعوة لوقف العدوان والقصف ضد أطفال فلسطين.