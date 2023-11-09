"الصراع على الأرض".. حرب من نوع خاص فى الضفة الغربية والقدس

أكد مراسل قناة الغد الإخبارية، ضياء حوشية، أن الحرب ليست فقط في قطاع غزة، بل هي في القدس والضفة الغربية أيضًا ولكن بشكل مختلف.

أفاد حوشية، أن نصف مليون "دونم" مهدد بالمصادرة للمستوطنين، والدونم هو وحدة قياس للأرض يساوي ألف متر مربع، حيث يعيش سكان الضفة الغربية في هذا التهديد منذ السابع من أكتوبر.

أضاف مراسل الغد الإخبارية، أن المستوطنين قد نجحوا بالتعاون مع قوات الإحتلال في تهجير التجمعات البدوية الواقعة بين رام الله ومنطقة أريحا والتي تقدر بـ12 تجمعا سكنيا، واصفًا ذلك بأنه "بروفة" لما سيحدث للضفة الغربية بعد الانتهاء من غزة.

قال حوشية، إن المستوطنين أقاموا سياجًا في أراضي وادي الفاو، بمنطقة "الأغوار الشمالية" قرب منطقة عين الحلوة، مشيرًا إلى أن بالتزامن مع الحرب في غزة يسعى المستوطنين في الحصول على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة.