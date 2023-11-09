الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عربات تجرها الدواب".. القطاع الصحى فى غزة يتردَّى بفعل القصف الإسرائيلى (فيديو)

غزة
غزة

أكد مراسل قناة الغد الإخبارية، أن القطاع الصحي في غزة يعاني بشكل كبير بسبب نقص الإمدادات الصحية والوقود، الأمر الذي أدى بشكل كبير في زيادة عدد الشهداء.

وأضاف مراسل قناة الغد الإخبارية، أن الكثير من المستشفيات في قطاع غزة، خرجت بشكل كامل عن الخدمة، بسبب نفاذ الوقود، الذي هو عامل أساسي في إسعاف المصابين جراء القصف.

ونوه مراسل قناة الغد، بأنه بسبب نقص الوقود، اضطرت الطواقم الطبية باستخدام "الدواب" من أجل نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض ونقلهم للمستشفيات.

أشار مراسل الغد الإخبارية، إلى أن السيارات المدنية، وسيارات "الكارو" هي التي تنقل المصابين والجرحى، والشهداء، بسبب تدمير أكثر من 95 سيارة إسعاف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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