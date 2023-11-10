توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا، مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة، مع استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

وترتفع درجات الحرارة عن طبيعتها في مثل هذا الوقت من كل عام على كافة أنحاء الجمهورية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 10-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.



حالة الطقس اليوم

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المائل للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري خلال ساعات النهار، ولطيف ليلًا.

بينما يكون الطقس حار نهارا، معتدل ليلا، على الصعيد وسيناء وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحا مع الطقس الحالي على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتزداد في الأماكن التي تتعرض للرياح النشطة، كما تتكون الضباب على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



وطالبت الهيئة السائقين بتوخي الحذر، والالتزام بالسرعات المقررة، والتباعد بين السيارات، وتشغيل الأنوار المنخفضة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيفا إلى معتدلا، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون خفيفا إلى معتدلا، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة



القاهرة الكبرى

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

الإسكندرية

العظمى: 28 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

الوجه البحري

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية

العظمى: 28 درجة مئوية

الصغرى: 17 درجة مئوية

السواحل الشمالية الشرقية

العظمى: 26 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

جنوب سيناء

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

شمال الصعيد

العظمى: 33 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

جنوب الصعيد

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

