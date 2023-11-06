الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تحافظ على صحتك خلال فصل الشتاء القادم؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يقترب فصل الشتاء من الحلول خلال الأيام القليلة المقبلة، لذا يجب الاستعداد إليه جيدًا، حتى لا نتعرض للأمراض، والإصابة بالنزلات، ويرصد التقرير التالي أبرز الاستعدادات لفصل الشتاء.

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كيفية الاستعداد للشتاء

ينبغي الاستعداد بإحضار الأغطية الثقيلة حتى يتم التدفئة بشكل كافي مما يشعرك بالدفء في الليالي القارسة التي تكافئنا بها الشتاء، أيضا ينبغي شراء العديد من المعاطف من الجلد أو الصوف حتى يتم لبسها اثناء الخروج لقضاء الحوائج في الخارج وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من التدفئة، كما يجب الحفاظ على تدفئة الأنف جيدًا، والأذن أيضًا، لعدم الإصابة بنزلات البرد.

مشروبات الشتاء

يجب تناول الكثير من المشروبات الصحية، عن طريق الحرص على شرب 6-8 أكواب يوميًا من الماء أوشاي الأعشاب للحفاظ على صحة جهازك الهضمي وإبقاء وزنك ضمن المعدلات الصحية، وتستطيع كذلك الاستمتاع بشرب الشاي الأخضر والأبيض، فهما مضادان جيدان للأكسدة ويساعدان في الحفاظ على جسمك بحالة صحية جيدة خلال فصل الشتاء، و تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكثير من السكر لأنها تضعف أداء جهازك المناعي وتتسبب في الجفاف وزيادة الوزن.

الإفطار

ينصح المختصون بعدم تجاهل وجبة الإفطار، فهي تمد جسمك بالطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط وحيوية، كما تساعدك على تجنب تناول الأطعمة السريعة أثناء تواجدك خارج المنزل. اختر وجبة دافئة للإفطار، مثل عصيدة الشوفان مع الحليب أو الماء، وحصة من الفواكه الطازجة أو المجففة.

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تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكر مصنع، فهي تضعف مناعتك وتزيد وزنك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وتعويضًا عن ذلك بالسكر الطبيعي الموجود في الفاكهة، والجأ إلى الشوكولاتة الداكنة إذا اشتهيت الحلوى، فهي تحتوي على كميات قليلة من السكر مقارنة بغيرها.

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