مواقف افتراضية وتنسيق مع مركز للسيطرة.. خطة القاهرة الكاملة لموسم الشتاء

استعدادات مبكرة من محافظة القاهرة لموسم الشتاء بدأتها المحافظة بنموذج محاكاة لسقوط الأمطار وتدريب كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة على كيفية التعامل مع شركة الصرف الصحى حيث قامت بتقديم نموذج المحاكاة بميدان جاردينيا بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا" بحى شرق مدينة نصر.

التجربة جاءت بغمر المنطقة بكمية كبيرة من المياه وقياس قدرة البالوعات على تصريفها واختبار قدرة الشفاطات والأجهزة المعاونة على التعامل السريع مع المياه.

23 ألف بالوعة بأحياء القاهرة

٢٣ ألف بالوعة بأحياء القاهرة مهمتها تغطية العاصمة وتصريف المياه وقامت محافظة القاهرة من خلال شركة الصرف الصحي وهيئة نظافة القاهرة بتطهيرهم لمواجهة موسم الشتاء.



غرفة عمليات دائمة بموسم الشتاء

غرفة عمليات دائمة بموسم الشتاء تنسق مهامها بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات وصرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة، بجانب رفع كفاءة محطات الرفع لزيادة القدرة الاستيعابية



مواقف افتراضية طارئة

مواقف افتراضية طارئة أقامتها محافظة القاهرة لهطول الأمطار بعدد من الأحياء بالتدريب على سرعة تحرك الجهات المعنية وانتشارها وتعاملها مع الحدث وكيفية التنسيق السريع فيما بينها لرفع آثار الأمطار.

التنسيق من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تأتي مسئولية التنسيق من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وإدارة الأزمات مع غرفة العمليات المتواجدة بديوان عام محافظة القاهرة



ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع ازمات وربط كافة غرف عمليات الأحياء بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة للتعامل الفورى مع أى طارئ.

خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ



خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق.

توزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

التأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع.



تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية

تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولًا بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو) والتأكد من استعدادات المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها.

الإنارة المركزية تقوم بالتنسيق مع مسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من اغلاقها بإحكام.