الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهباش: الولايات المتحدة صاحبة القرار في إسرائيل وليس في يد نتنياهو

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه لا يجوز أن يكون لدينا أي شك بأن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار في إسرائيل، مؤكدًا أن القرار ليس في يد نتنياهو، لكنه في يد بايدن وهو الذي يستطيع أن يأمر إسرائيل بوقف العدوان.

وأضاف الهباش، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد هدنة حقيقية هم يتحدثون عن توقفات محدودة بأوقات وأماكن محدودة، وما نطالبه هو فقط وقف كامل للعدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن كل تصريحات السياسيين والعسكريين الاسرائيليين لا تتحدث عن هدنة أو وقف إطلاق نار، ونحن لا نعرف من الذي أعلن ومن أين جائت هذه المعلومات، مشيرًا إلى أنه مجرد عمليات خداع وتمويه.

وأكد الهباش، أن العدوان مستمر المطلوب هو أمر الولايات المتحدة لاسرائيل بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك تواطؤ كبير من الإدارة الأمريكية مع إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.

الولايات المتحدة إسرائيل القاهرة الإخبارية العدوان

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