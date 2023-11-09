الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اسراتيجي: الوضع الإنساني في غزة أزمة كبيرة

غزة
غزة

قال كالفين دارك، الخبير الاستراتيجي الأمريكي، إن الأمر الهام بخصوص الوقف الإنساني أنه يظهر كيف أن الولايات المتحدة وكثيرين حول العالم يدركون أن الوضع الإنساني في غزة بات أزمة كبيرة.

وأضاف الخبير الاستراتيجي الأمريكي، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمر الوحيد الآن هو أن الإعلان الذي سمعناه من الولايات المتحدة يظهر أنها تحاول أنها تقوم بعمل اتفاقات مع إسرائيل لحل الازمة الانسانية وهذا ما قد استطاعت اقناع اسرائيل به.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن هدنة الأربع ساعات هي جزء مما كان يحدث من قبل، لكن الأمر مختلف الآن وأصبحت رسمية أكثر، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

القاهرة الإخبارية الوضع الإنساني غزة

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