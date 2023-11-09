الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصليب الأحمر: الوضع بمخيمات النازحين بغزة مثير للقلق وقد يتفاقم

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن الصليب الأحمر أعلن أن الوضع بمخيمات النازحين بغزة مثير للقلق وقد يتفاقم.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن تعرض قافلة مساعدات إنسانية لإطلاق النار في مدينة غزة، حيث أوضحت اللجنة أنها تمكنت من إيصال الإمدادات الطبية إلى مستشفى الشفاء، بالرغم من تضرر شاحنتين وإصابة أحد السائقين بجروح طفيفة.

كما أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن هناك عددًا من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرون في قطاعات مختلفة لا تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في مستشفيات غزة.

القاهرة الإخبارية الصليب الأحمر بمخيمات النازحين غزة

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