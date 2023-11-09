الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: 106 شاحنات مساعدات دخلت عبر معبر رفح أمس

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن 106 شاحنات مساعدات دخلت عبر معبر رفح أمس.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن واشنطن أعلنت أن معبر رفح مفتوح اليوم لدخول المساعدات ومغادرة الأجانب، مؤكدةً أنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان بالفرار من شمال غزة

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن أي وقف للقتال لأغراض إنسانية في غزة يجب أن يحظى بموافقة جميع أطراف الصراع لكي يكون فعالًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية مساعدات معبر رفح غزة

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