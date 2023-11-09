جمال زقوت: المدنيين بحاجة إلى أي لحظة تنفس وليس فقط هدنة لأربع ساعات

قال الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن الأبرياء من المدنيين بحاجة إلى أي لحظة تنفس وليس فقط هدنة لأربع ساعات، لأن هذا الأمر غير واضح، مشيرًا إلى أنه كيف سيجري التعامل مع هذه الهدنة من قبل الاسرائيليين.

وأضاف “زقوت” اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تستثمر في دفع الناس من الشمال إلى الجنوب عبر ممرات آمنة للتهجير الذي يبدو كتهجير قسري وهذا يخالف القانون الدولي، مؤكدًا أن الممرات الإنسانية الآمنة والهدن المطلوبة حتى ولو كانت مؤقتة هو كيف يمكن إدخال كل المواد اللازمة لبقاء الناس في بيوتها.

وتساءل زقوت: “كيف يمكن أن تلتزم اسرائيل بصورة واضحة وليس بشكل يبدو وكأنه تبادل أدوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل في استهاف المدنيين بما في ذلك استهداف الملاجئ التي من المفترض أنها آمنة؟".

وأكد زقوت، أن مشهد خروج الناس من الشمال إلى الجنوب تحت قهر الموت الذي يواجهونه في هذه المناطق دفع الناس إلى تهجير قسري، حيث يوجد 49% ممن استهدفوا بالصواريخ والمدفعية كانوا فقدوا حياتهم في جنوب القطاع، فلا يوجد منطقة آمنة في قطاع غزة سواء الشمال أو الجنوب.