خبير بالشأن الإسرائيلى: الاحتلال سيدفع الضفة الغربية إلى الانفجار

قال عصمت منصور الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن الهجوم على جنين اليوم يتنافى كليًا مع ما تروج له إسرائيل بأنها قلقة على ساحة الضفة الغربية بألا تنفجر، مؤكدًا أنها هي تدفع هذه الساحة للانفجار بمبادرتها للعدوان.

وأضاف منصور، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما ارتكبته إسرائيل في جنين اليوم هو مجزرة حيث لا تزال تحتجز مئات من الأطفال في المدرسة لا يستطيعون الخروج وتقوم بتجريف المخيم بشكل كبير، مؤكدًا أن هذا يمكن أن يفجر الأمر في داخل الضفة الغربية.

وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن اسرائيل تستغل ما يحدث في غزة الآن وأن الأضواء مسلطة على غزة الآن لارتكاب مجازرها في الضفة الغربية، فهي تستغل حال الاستنفار الذي يعيشه جيشها ومستوطنيها لتنفذ مخططاتها في الضفة الغربية الآن.

وأكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن مخيم جنين يعد عقبة كبيرة في وجه الاحتلال الذي حاول أكثر من مرة أن يجتاحه وفشل في ذلك.