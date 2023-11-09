الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صفاء النجار: الشعب المصري شارك في حرب أكتوبر بكل أطيافه وقدم نماذج ملهمة

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

قالت الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، إن الكاتب محمد توفيق يقول في مقدمة كتابه" الكعك والبارود" عن حرب أكتوبر المجيدة "الكل شارك في القتال، 35 مليونًا شاركوا في هذه الحرب، الطبيب والمهندس والمحامي والصحفي والسياسي والعامل والفلاح والرياضي والفنان والميكانيكي، العالم والأمي، الطفل والشاب والشيخ، الرجل والمرأة، تلميذ الابتدائي وأستاذ الجامعة، جميعهم صاروا جنودًا في المعركة". 

وأضافت الدكتورة صفاء النجار خلال تقديمها برنامج "أطياف" المذاع عبر قناة الحياة، أن كل هؤلاء قدموا نماذج ملهمة للأجيال القادمة، ولم يخطر ببال العدو أن يرى فلاحًا يعبر مع الجنود مرتديًا جلبابه، غير عابئ بالقنابل التي تتساقط إلى جواره، ولم يصدق أن الطبيب المصري سيقود سيارة الإسعاف ويساعد في نظافة المستشفى ويقاتل من أجل إنقاذ حياة الجرحى، ولم يتصور أن المهندس سيقود بنفسه سيارة كسح المجاري، لأن سائق العربة استدعي لأداء الخدمة   العسكرية، ولم يتخيل أن المدرس تفرغ لإعطاء  دروس خصوصية مجانية، بينما ذهب الطالب صائمًا إلى مدرسته ليتعلم قواعد الدفاع المدني.

وأشارت إلى أن كل هذه المشاهد قد بدت أشياء خارقة رغم بساطتها، ففي لحظة الخطر، الجميع مد يده للمساعدة، مؤكدة أن الشعب المصري دائمًا ما يقدم النماذج الملهمة في تخطي الصعب وإلهام العالم بما يقدمه ويصنعه في وقت الأزمات خاصة وإن كانت دفاعًا عن وطنه وأرضه.

صفاء النجار برنامج أطياف حرب اكتوبر الشعب المصري الكاتب محمد توفيق كتاب الكعك والبارود

الأكثر قراءة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

تميم في مصر: مساع حثيثة بين القاهرة والدوحة لوقف "الجحيم في غزة"

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس