صفاء النجار: الشعب المصري شارك في حرب أكتوبر بكل أطيافه وقدم نماذج ملهمة

قالت الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، إن الكاتب محمد توفيق يقول في مقدمة كتابه" الكعك والبارود" عن حرب أكتوبر المجيدة "الكل شارك في القتال، 35 مليونًا شاركوا في هذه الحرب، الطبيب والمهندس والمحامي والصحفي والسياسي والعامل والفلاح والرياضي والفنان والميكانيكي، العالم والأمي، الطفل والشاب والشيخ، الرجل والمرأة، تلميذ الابتدائي وأستاذ الجامعة، جميعهم صاروا جنودًا في المعركة".

وأضافت الدكتورة صفاء النجار خلال تقديمها برنامج "أطياف" المذاع عبر قناة الحياة، أن كل هؤلاء قدموا نماذج ملهمة للأجيال القادمة، ولم يخطر ببال العدو أن يرى فلاحًا يعبر مع الجنود مرتديًا جلبابه، غير عابئ بالقنابل التي تتساقط إلى جواره، ولم يصدق أن الطبيب المصري سيقود سيارة الإسعاف ويساعد في نظافة المستشفى ويقاتل من أجل إنقاذ حياة الجرحى، ولم يتصور أن المهندس سيقود بنفسه سيارة كسح المجاري، لأن سائق العربة استدعي لأداء الخدمة العسكرية، ولم يتخيل أن المدرس تفرغ لإعطاء دروس خصوصية مجانية، بينما ذهب الطالب صائمًا إلى مدرسته ليتعلم قواعد الدفاع المدني.

وأشارت إلى أن كل هذه المشاهد قد بدت أشياء خارقة رغم بساطتها، ففي لحظة الخطر، الجميع مد يده للمساعدة، مؤكدة أن الشعب المصري دائمًا ما يقدم النماذج الملهمة في تخطي الصعب وإلهام العالم بما يقدمه ويصنعه في وقت الأزمات خاصة وإن كانت دفاعًا عن وطنه وأرضه.