الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 وسعر الجنيه

الذهب
الذهب

سعر الذهب  اليوم  الخميس 9 نوفمبر 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

سعر الذهب اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

حقق سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 نوفمبر بنهاية تعاملات اليوم استقرارًا واضحًا بعد انخفض في منتصف التعاملات اليوم حيث استقر سعر الذهب عيار 21 وأسعار باقي أعيرة الذهب في التعاملات الآن، فيما ارتفع سعر الذهب عالميًا الآن بشكل طفيف.

بدأت في 2007.. "الدستور" يوثق تاريخ أول سبيكة ذهب مصرية في مرسى علم

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بدون مصنعية في ختام التعاملات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023: 2590 جنيهًا للبيع و2565 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر بدون مصنعية بختام التعاملات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023: 2960 جنيهًا للبيع و2937 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر بختام التعاملات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023: 2220 جنيهًا للبيع و2203 جنيهات للشراء

سعر الجنيه الذهب الآن

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر بدون مصنعية بختام التعاملات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023: 20720 جنيهًا للبيع و20560 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عالميا بالدولار

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًا الآن، حيث سجل سعر أوقية الذهب 1،957.57 دولار، مرتفعا بنسبة 0.37% حيث كان يسجل في آخر إغلاق له 1،950.32 دولار للأوقية.

سعر الذهب أمس الأربعاء 8 نوفمبر 2023

سجل أسعار الذهب في مصر عيار 24 سجل 2994.25 جنيها (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2940.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 50 جنيهًا مصنعية على كل جرام.

وسجل  الذهب عيار 21 في مصر سجل 2620 جنيهًا (شراء)، 2580 جنيهًا (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام.

وسجل عيار 18 نحو 2246.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 2195.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 35 و50 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1933 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 20960 جنيهًا.

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سعر الذهب سعر الذهب اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 سجل سعر الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر سجل سعر الجنيه الذهب في مصر سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب الآن سعر الذهب عالميا بالدولار سعر الذهب أمس الأربعاء 8 نوفمبر 2023

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