أهالي كفر خانوت البحري: "حياة كريمة" جاءت لتحقيق أحلام وآمال أبناء القرى

أعرب أهالي قرية كفر حانوت البحري، التابعة لمركز زفتى بالغربية عن سعادتهم وامتنانهم بالأعمال والتطوير الذي جدث في قريتهم ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي يرون أن هذه المبادرة جاءت لتحقيق أحلام وآمال أبناء القرية، الذين طالما حلموا به وانتظروا تحقيقه بعد سنوات من الإهمال والنسيان.

وأشاد الأهالي بالجهود التي قام بها القائمون على المبادرة، ولا سيما رئيس الجمهورية، في رصف وتأهيل الطريق المؤدي إلى القرية بطول 4 كيلومترات، وأكدوا أن القرية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 آلاف نسمة كانت تعاني من عدم وجود طريق خاص بها، مما كان يشكل عبئًا جسمانيًا وماليًا على أهلها في الوصول إلى الطريق العام. وبفضل هذا الطريق الجديد، أصبح بإمكان سكان القرية التوجه إلى المركز والمدينة بسهولة، وتخفيف العبء عنهم.

وأوضح رمضان السعدني، أحد أهالي القرية، أن العديد من الأشخاص في القرية يعملون في مصانع الطوب الأحمر والزراعة، وكان يكلفهم أكثر من 10 جنيهات ذهابًا وعودة للوصول إلى الطريق العام، ورغم الحالة المالية الصعبة التي يعيشونها، إلا أن الفقر ونقص الخدمات في القرية جعلت الحياة صعبة بالنسبة لسكانها، ولذلك، كان من بين مطالبهم الرئيسية إدراج طريق خاص بالقرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أعلن عنها الرئيس السيسي، بهدف تطوير القرى الريفية المصرية وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين. ويشعرون الآن بالسعادة لتحقيق هذا الطلب، وتنفيذ الخدمات داخل اقرية.

من جهته، أشار وائل غانم، أحد شباب القرية، إلى أن تجديد وتطوير مركز شباب كفر حانوت البحري كان أحد أهم أمنيات الشباب في القرية، وتم تحقييقديم ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتم تجديد المركز بالكامل وتزويده بالمعدات والأثاث اللازم، مما يوفر للشباب فرصًا للترفيه والتطوير الشخصي وممارسة الأنشطة الرياضية. وأضاف أنهم يقدرون هذه الجهود التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الشباب وتوفير فرص العمل والتعليم والتدريب.

وأعرب الأهالي عن أملهم في أن تستمر مبادرة "حياة كريمة" في دعم وتنمية القرى الريفية الأخرى في مصر، وأن يستمر تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، ويعتبرون هذه الخطوات الإيجابية بمثابة دفعة قوية لتنمية المناطق الريفية وتحسين معيشة السكان.

من جهته، أكد د.مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد احدثت تغييرًا جذريًا في شكل الريف في قرى مركز زفتى، وأشار إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

جهود حياة كريمة

جهود حياة كريمة