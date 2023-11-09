الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: فرص مصرية واعدة لجذب الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة

علي الادريسي
علي الادريسي

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن رغم التوترات التي شهدتها العلاقات المصرية القطرية إلا أنها عادت لطبيعتها خلال العامين الأخيرين.

وأضاف “الإدريسي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين استعادت قوتها مرة أخري، فقد بلغت معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 لنحو 80 مليون دولار.

ولفت إلى أن هناك فرص قوية للمستثمرين القطرين في مصر وهناك تفاوض مع دول عربية أخري لضخ ودائع لدي البنك المركزي.

أكد أن هناك فرص واعده للاستثمار في مصر يمكن القطرين استغلالها والاستفادة منها  في ظل الحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة وهناك شركات عديده في مصر وبنوك أيضا.

الاستثمارات الاقتصادية العلاقات العلاقات الاقتصادية التبادل التجاري الاستثمارات القطرية

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