خبير اقتصادي: فرص مصرية واعدة لجذب الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن رغم التوترات التي شهدتها العلاقات المصرية القطرية إلا أنها عادت لطبيعتها خلال العامين الأخيرين.

وأضاف “الإدريسي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين استعادت قوتها مرة أخري، فقد بلغت معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 لنحو 80 مليون دولار.

ولفت إلى أن هناك فرص قوية للمستثمرين القطرين في مصر وهناك تفاوض مع دول عربية أخري لضخ ودائع لدي البنك المركزي.

أكد أن هناك فرص واعده للاستثمار في مصر يمكن القطرين استغلالها والاستفادة منها في ظل الحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة وهناك شركات عديده في مصر وبنوك أيضا.